Если вам не нравятся мои ответы, то не спрашивайте тогда: как Путин ловко уклоняется от "неудобных" вопросов

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В сети опубликовали мастер-класс Путина по ответам на неудобные вопросы. В пример привели его интервью австрийской телерадиокомпании ORF, которое Путин дал летом 2018 года.

Видео того, как Путин ловко уходит от неудобных вопросов, было опубликовано на странице издания Медуза в соцсети, передает ONLINE.UА.

Источник отмечает, что на неудобные вопросы австрийских журналистов Путин отвечал за полгода до прямых ответов про россиян, которые "после ядерной войны попадут в рай". В ролике показано, как российский глава уклоняется от вопросов, на которые не хочет правдиво отвечать.

В частности, на вопрос журналиста о том, почему спустя полгода 1,5 лет после начала президентства Трампа между ним и президентом США так и не состоялся двусторонний саммит, Путин отправил за ответом к "коллегам из США". На вопрос "Откуда берутся связи между Россией и критически настроенными к Евросоюзу партими" Путин отправил журналистов за ответом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

На вопрос о "поваре Путине" Евгении Пригожине, который возглавляет фабрику троллей, и о том, зачем он тратит миллионы долларов на деятельность этой фабрики, президент России предложил узнать ответ у самого Пригожина, не скрывая, что лично знаком со скандальным ресторатором.

В опубликованном видео самой эпичной стала последняя фраза Путина. Он заявил, что "если журналистам не нравятся его ответы, то пусть они тогда не задают ему вопросы".

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после него. Он осадил журналиста, заявив, что не собирается оставлять кресло президента.