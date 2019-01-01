Ситуация на Донбассе неспокойная: штаб ООС сообщил тревожные новости

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Боевики продолжают срывать рождественское перемирие и нарушают режим тишины провокационными обстрелами. Украинские военные надежно контролируют ситуацию, используя дежурные огневые средства.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за минувшие сутки, 5 января, боевики 4 раза открывали огонь. Из гранатометов и стрелкового оружия они били в районе Авдеевки на Донецком направлении, недалеко от Павлополя, Лебединского и Водяного на Мариупольском направлении. В результате вражеских обстрелов ни один украинских защитник не получил ранения.

По данным разведки, враг понес потери — сообщается об одном уничтоженном и одном раненом боевике.

Также в штабе ООС сообщили о двух смертях мирных жителей в очереди на КПВВ по вине боевиков. Трагические инциденты произошли на КПВВ "Станица Луганская" и "Майорск". Там умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина. Причиной смерти людей стали незаконные действия боевиков, которые не прекращают искусственно создавать трудности на блокпостах и КПВВ.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск раз подвергает опасности мирное население, среди которых, в основном пожилые люди. Люди следуют за пенсиями и социальными выплатами, однако этот путь иногда опасен", — подчеркнули в штабе ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия готовит опасную провокацию на Донбассе, в которой хочет обвинить Украину.