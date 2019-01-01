В Мариуполе в жилом доме прогремел взрыв: есть погибшие

В Мариуполе в жилом доме прогремел взрыв: есть погибшие

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Фото: 0629.com.ua

Поздним вечером 5 января в центре Мариуполя произошло трагическое происшествие — в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Строителей, прогремел взрыв, в результате чего погибли два человека, передает ONLINE.UA.

Правоохранители Донецкой области подтвердили, что сообщение о взрыве поступило к ним в 21:20 5 января. На место выехала следственная группа, которая выясняет причину и подробности происшествия.

По данным издания 0629, причиной трагедии стал взрыв гранаты в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома. Очевидцы пишут, что взрыв был слышен и вдругих районах города, а один из пострадавших перед смертью якобы звал из окна на помощь.

"По предварительной информации, погибли 2 человека. На месте работают взрывотехники, полиция и военные. Прибыли 3-4 кареты медиков", — сообщает издание.

Также источник опубликовал фото с места трагедии. На них видно, что один человек, погибший от взрыва, свисает с окна. Отмечается также, что в воздухе на месте происшествия стоит запах гари.

В Мариуполе в жилом доме прогремел взрыв: есть погибшие (1)

В Мариуполе в жилом доме прогремел взрыв: есть погибшие (2)

В Мариуполе в жилом доме прогремел взрыв: есть погибшие (3)

В Мариуполе в жилом доме прогремел взрыв: есть погибшие (4) Взрыв в Мариуполе (фото — 0629.com.ua)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что жители Магнитогорска не до конца верят в то, что многоэтажка на проспекте Карла Маркса рухнула в результате взрыва бытового газа, прогремевшего 31 декабря. Они подозревают, что причиной трагедии стал терракт, о котором молчат силовики и власти РФ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Мариуполь, взрыв, граната, погибшие, фото, жилой дом
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