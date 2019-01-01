Вселенский патриарх Варфоломей вручает Томос об автокефалии главе ПЦУ Епифанию: онлайн-трансляция

Патріарх Варфоломій та митрополіт Епіфаній (фото — facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

В Стамбуле началась церемония вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, который накануне подписал Вселенский патриарх Варфоломей. Важный церковный документ будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в резиденции Варфоломея на Фанаре. Онлайн-трансляция вручения Томоса Епифанию проводится на канале Радио Свобода, передает ONLINE.UA.

Варфоломей вручит Томос Епифанию после божественной литургии. После этого пройдет освящение воды в затоке "Золотой рог" в присутствии президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и членов украинской делегации. Затем Томос об автокефалии ПЦУ будет доставлен в Украину — его разместят в Софийском соборе, где каждый желающий сможет увидеть документ с 08:00 до 18:00.

Напомним, после подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам. Он заявил, что этого исторического момента народ Украины ждал семь веком и наконец стал свободным от внешнего воздействия и вмешательства. Варфоломей подчеркнул, что несмотря на мощное давление со стороны РПЦ, он всегда будет поддерживать единую Православную церковь Украины, которая стала 15-й поместной церковью в мире.

За подписание Томоса об автокефалии Президент Украины Петр Порошенко отблагодарил Варфоломей — он вручил ему орден "За заслуги" I степени за выдающийся личный вклад в создание автокефальной поместной Православной церкви Украины. В свою очередь Вселенский патриарх вручил Порошенко памятную медаль — крест Панагия Паммакаристос.

Варфоломей вручает Томос об автокефалии ПЦУ Епифанию — онлайн-трансляция (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в РПЦ скандально отреагировали на подписание Томоса об автокефалии Украины, заявив, что этот исторический момент трагичен для Варфоломея.