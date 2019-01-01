Вселенский патриарх Варфоломей вручает Томос об автокефалии главе ПЦУ Епифанию: онлайн-трансляция

В Стамбуле началась церемония вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, который накануне подписал Вселенский патриарх Варфоломей. Важный церковный документ будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в резиденции Варфоломея на Фанаре. Онлайн-трансляция вручения Томоса Епифанию проводится на канале Радио Свобода, передает ONLINE.UA.
Варфоломей вручит Томос Епифанию после божественной литургии. После этого пройдет освящение воды в затоке "Золотой рог" в присутствии президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и членов украинской делегации. Затем Томос об автокефалии ПЦУ будет доставлен в Украину — его разместят в Софийском соборе, где каждый желающий сможет увидеть документ с 08:00 до 18:00.
Напомним, после подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам. Он заявил, что этого исторического момента народ Украины ждал семь веком и наконец стал свободным от внешнего воздействия и вмешательства. Варфоломей подчеркнул, что несмотря на мощное давление со стороны РПЦ, он всегда будет поддерживать единую Православную церковь Украины, которая стала
За подписание Томоса об автокефалии Президент Украины Петр Порошенко отблагодарил Варфоломей — он вручил ему орден "За заслуги" I степени за выдающийся личный вклад в создание автокефальной поместной Православной церкви Украины. В свою очередь Вселенский патриарх вручил Порошенко памятную медаль — крест Панагия Паммакаристос.
Варфоломей вручает Томос об автокефалии ПЦУ Епифанию — онлайн-трансляция (видео):
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в РПЦ скандально отреагировали на подписание Томоса об автокефалии Украины, заявив, что этот исторический момент трагичен для Варфоломея.