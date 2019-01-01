В NASA объяснили, почему внезапно отменили встречу с главой Роскомоса Рогозиным

Голова NASA Джим Брайденстайн (фото — flickr.com)

Приглашение главе Роскомоса Дмитрию Рогозину в США для встречи с представителями NASA в Сенате расценили как плохую идею, которая вредит национальным интересам страны. Таким образом глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн объяснил внезапный отзыв своего приглашения Рогозину, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

Брайденстайн пояснил, что во время визита Рогозина в США рассчитывал улучшить с ним отношения, но после критики ключевых сенаторов страны решил отказаться от своей идеи.

С призывом отменить визит Рогозина в США к Брайденстайну обратилась в частности сенатор от Демократической партии Джин Шихан, которая является членом комитета по ассигнованиям, финансирующем NASA.

"США не должны принимать Рогозина, который в 2014 году оказался под санкциями после незаконного присоединения Крыма к России. Приезд главы "Роскосмоса" в Соединенные Штаты ослабит давление против России и вредит национальным интересам страны", — подчеркивала Шихан в своем обращении.

Следует отметить, что в Роскосмосе не подтверждают, что получили официальный отказ NASA от встерчи с Рогозиным. В российской космической госкорпорации утверждают, что "подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена".

Напомним, Рогозин должен был совершить визит в США в феврале 2019 года. Для того, чтобы он мог въехать в страну, главу Роскосмоса даже вывели из-под санкций, которые были введены в отношении него за участие в аннексии украинского Крыма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что директор американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн отменил визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, который должен был состоятся в феврале 2019 года. Причиной тому стала его причастность к незаконной аннексии Крыма со стороны России.