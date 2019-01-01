Исторический день: Варфоломей вручил Томос об автокефалии Епифанию

Патріарх Варфоломій та митрополіт Епіфаній (фото — facebook.com)

В Стамбуле 6 января состоялась передача подписанного Томоса об автокефалии главе ПЦУ. Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос митрополиту Епифанию после торжественного богослужения, сообщает ONLINE.UA.

Вручение Томоса об автокефалии проходило в присутсвии президента Украины Петра Порошенко и других гостей. Варфоломей вручил Епифанию посох и документ о независимости единой поместкой Православной церкви Украины.

"Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми", — говорится в документе, который зачитал Варфоломей перед вручением Томоса Епифанию.

Томос об автокефалии ПЦУ доставят в Украину уже сегодня. На Рождество, 7 января, документ о независимости Православной церкви Украины выставят в Софийском соборе в Киеве, где его смогут увидеть все желающие. Также глава ПЦУ Епифаний проведет торжественную рождественскую службу, которую будут транслировать на экранах, размещенных на Софийской площади.

Ранее ONLINE.UA публиковал онлайн-трансляцию вручения Томоса об автокефалии Епифанию.