Шатдаун в США продолжается: Трамп сообщил о провале переговоров

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Администрация Белого дома и представители Демократической партии так и не достигли договоренностей по бюджету США, поэтому шатдаун в стране продолжается.

О провале переговоров с демократами сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети, передает ONLINE.UA.

Трамп сообщил, что переговоры с демократами вел вице-президент США Майк Пенс, но прогресса в переговорах так и не случилось.

Помощник Пенса при этом рассказал журналистам, что в целом встреча прошла продуктивно, но касательно выделение 5,6 млрд долларов из бюджета США на строительство стены с Мексикой сторонам договориться не удалось.

Переговоры будут продолжены 6 января. Но Трамп ранее давал понять, что не намерен отказываться от своих планов по стене на границе с Мексикой и допускал, что шатдаун в США может длиться месяцы и годы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп пригрозил ввести в США чрезвычайное положение, которое позволит построить стену на границе с Мексикой за бюджетные деньги без согласия Конгресса.