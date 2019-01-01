Договор выгоден и для США: в Японии выступили с новым заявлением о мирной сделке с Россией

Сіндзо Абе (фото — kremlin.ru)

Мирный договор Японии и России будет выгоден и для США, так как благоприятно отразится на безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С таким заявлением выступил японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает ONLINE.UA со ссылкой на NHK.

Глава японского правительства уточнил, что Токио рассчитывает найти способ, чтобы россияне, проживающие на четырех спорных Курильских островах, которых Москва считает своими, согласятся с "переходом принадлежности к Японии". Абэ подчеркнул, что японские власти придерживаются именно такого подхода при обсуждении мирного договора с Россией.

Абэ напомнил, что уже 14 января в Москве состоится встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по мирному договору, а после этого он лично отправится на встречу с Путиным, чтобы поставить точку в территориальном споре и заключении мирного договора между Японией и Россией, вопрос по которому открыт более полувека.

Напомним, спорные Курильские острова, которые являются территорией Японии, были включены в состав СССР после Второй мировой войны в 1956 году на основе Совместной декларации о прекращении войны между двумя государствами. В 1960 году в СССР аннулировали этот договор, поставив ультиматум Японии о том, что вернут Токио острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи в том случае, когда с японской территории будут выведены все иностранные войска.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Абэ заявил о решающем моменте в переговорах с Москвой по мирному договору между Японией и Россией.