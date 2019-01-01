Прогноз погоды в Украине на понедельник - 07 января

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор.— Фрэнк Хаббард
Погода на завтра в Киеве
В понедельник в Киеве ночью будет пасмурно, небольшой снег. Утром будет пасмурно, небольшой снег. Днем будет пасмурно. Вечером пасмурно, небольшой снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от -10 до -7°C.
Ночью -7°C. Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.
Утром -8°C. Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.
Днем -9°C. Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Вечером -10°C. Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Киеве — прогноз погоды на 07 січня
- Донецке — прогноз погоды на 07 січня
- Луганске — прогноз погоды на 07 січня
- Бердянске — прогноз погоды на 07 січня
- Херсоне — прогноз погоды на 07 січня
- Хмельницком — прогноз погоды на 07 січня
- Днепре — прогноз погоды на 07 січня
- Черкассах — прогноз погоды на 07 січня
- Одессе — прогноз погоды на 07 січня
- Ужгороде — прогноз погоды на 07 січня
- Полтаве — прогноз погоды на 07 січня
- Виннице — прогноз погоды на 07 січня
- Луцке — прогноз погоды на 07 січня
- Симферополе — прогноз погоды на 07 січня
- Харькове — прогноз погоды на 07 січня
- Житомире — прогноз погоды на 07 січня
- Тернополе — прогноз погоды на 07 січня
- Львове — прогноз погоды на 07 січня
- Николаеве — прогноз погоды на 07 січня
- Кропивницком — прогноз погоды на 07 січня
- Запорожье — прогноз погоды на 07 січня
- Кривом Роге — прогноз погоды на 07 січня
- Ровно — прогноз погоды на 07 січня
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 07 січня
- Сумах — прогноз погоды на 07 січня
- Чернигове — прогноз погоды на 07 січня
- Мариуполе — прогноз погоды на 07 січня
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -10 до -6°C
Температура ночью -6°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -9°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -10°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -9 до -6°C
Температура ночью -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 3 м/c.
Температура утром -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -9°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до -1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -3°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до -2°C
Температура ночью -5°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -4°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -10 до -5°C
Температура ночью -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -10°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -5°C
Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -7°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -9 до -7°C
Температура ночью -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до -2°C
Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от -14 до -5°C
Температура ночью -7°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -8°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -5°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -14°C (ясно). Относительная влажность 78%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -11 до -7°C
Температура ночью -7°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -8°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -9°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -11°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от -10 до -6°C
Температура ночью -10°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -8°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -10°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от -11 до -7°C
Температура ночью -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -11°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до -2°C
Температура ночью -4°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -12 до -7°C
Температура ночью -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -10°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -12°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -6°C
Температура ночью -8°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -6°C
Температура ночью -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от -15 до -7°C
Температура ночью -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -15°C (облачно). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до -2°C
Температура ночью -6°C (пасмурно). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -6°C
Температура ночью -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -5°C
Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от -8 до -5°C
Температура ночью -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 82%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -8°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от -9 до -6°C
Температура ночью -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от -13 до -6°C
Температура ночью -6°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.
Температура утром -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -13°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -12 до -9°C
Температура ночью -10°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -9°C (пасмурно). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -11°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -12°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от -13 до -9°C
Температура ночью -11°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -11°C (пасмурно). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -13°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -6 до -3°C
Температура ночью -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.
Температура днем -5°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Температура вечером -6°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней