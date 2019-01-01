Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Рождества

Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Рождества

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Фото: pixabay.com

Христиане начинают праздновать Рождество Христово накануне вечером, 6 января. Этот день называется Сочельник или Святой вечер. Он таит в себе множество традиций, обрядов и запретов. Как провооходит Сочельник в Украине, что нельзя делать в канун Рождества — в материале ONLINE.UA.

Сочельник 2019: главные традиции и обряды

Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Рождества (1)

Рождественский сочельник приходится на последний день поста, поэтому на стол в Святой вечер ставят только постные блюда без содержания масла, яиц, молока и сметаны.

Главным блюдом на Сочельник считается кутья. Кроме нее на праздничный стол, за которым собираются все члены семьи после появления в небе первой звезды, ставят еще 11 постных блюд. Во время ужина принято поминать всех усопших родных.

Еще одним немаловажным символом Сочельника является Дидух — сноп пшеницы, который олицетворяет благополучие семьи. Его ставят в углу стола на Святой вечер.

Важным правилом ужина на Сочельник, который начинается с молитвы и зажжения рождественской свечи, является то, что все пославленные 12 блюд на стол не должны остаться нетронутыми, но при этом их нельзя доедать до конца , иначе холодильник будет пустым круглый год. Эти блюда оставляют на столе на всю ночь до наступления Рождества.

Что нельзя делать в канун Рождества — запреты Святого вечера

Сочельник 2019: что нельзя делать в канун Рождества (2)

В Сочельник не принято до восхода первой звезды обедать — небольшой перекус позволен только детям. Также в Святой вечер за столом запрещено много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола — так можно впустить в дом нечистую силу.

Вечером накануне Рождества нельзя работать и ни в коем случае — ссориться. Все домашние дела нужно завершить до наступления темноты. Также считается, что в Сочельник нельзя гадать, но многие люди верят в силу рождественского волшебства, поэтому в канун Рождества пытаются заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.

Ранее ONLINE.UA писал об интересных гаданиях на Рождество, которые позволяют узнать свое будущее.

Источник: ONLINE.UA Теги: Рождество, рождество 2019, Святой вечер, святкування, традиции, обряди, запреты, праздники
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