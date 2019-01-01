Оккупанты готовятся отражать морскую атаку в Крыму: запущены противокорабельные ракеты

Оккупанты готовятся отражать морскую атаку в Крыму: запущены противокорабельные ракеты

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: mil.ru

Российские военные провели новые учения в оккупированном Крыму, в рамках которых отработали навыки по отражению наводных целей. Они запустили противокорабельные ракеты с комплекса "Бал" по морским целям, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Минобороны РФ.

Целью военных учений оккупантов была отработка навыков по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, а также по подготовке комплексов к нанесению ударов в различной обстановке. Отмечается, что все запущенные ракеты поразили условные цели.

Напомним, комплекс "Бал" состоит на вооружении Черноморского флота РФ с 2008 года. Оккупанты уверяют, что он способен поражать цели на расстоянии 120 км ракетами Х-35 и на расстоянии 260 км ракетами Х-35У.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в конце декабря прошлого года оккупанты провели в Крыму учения с использованием ЗРК С-400 "Триумф" и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, учения, бал, ракети, Минобороны РФ, оккупанты, морська атака
Новости других СМИ
Вселенский патриархат никогда не признавал права РПЦ над Киевом: Варфоломей поздравил украинцев с Томосом
Вселенский патриархат никогда не признавал прав...
Король Малайзии неожиданно отрекся от престола: что случилось
Король Малайзии неожиданно отрекся от престола:...
Украину продолжает засыпать снегом: какая ситуация на дорогах
Украину продолжает засыпать снегом: какая ситуа...
Не будем проводить службы: в УПЦ МП приняли новое резонансное решение
Не будем проводить службы: в УПЦ МП приняли нов...
Договор выгоден и для США: в Японии выступили с новым заявлением о мирной сделке с Россией
Договор выгоден и для США: в Японии выступили с...
Шатдаун в США продолжается: Трамп сообщил о провале переговоров
Шатдаун в США продолжается: Трамп сообщил о про...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги