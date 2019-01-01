Оккупанты готовятся отражать морскую атаку в Крыму: запущены противокорабельные ракеты

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Российские военные провели новые учения в оккупированном Крыму, в рамках которых отработали навыки по отражению наводных целей. Они запустили противокорабельные ракеты с комплекса "Бал" по морским целям, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Минобороны РФ.

Целью военных учений оккупантов была отработка навыков по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, а также по подготовке комплексов к нанесению ударов в различной обстановке. Отмечается, что все запущенные ракеты поразили условные цели.

Напомним, комплекс "Бал" состоит на вооружении Черноморского флота РФ с 2008 года. Оккупанты уверяют, что он способен поражать цели на расстоянии 120 км ракетами Х-35 и на расстоянии 260 км ракетами Х-35 У.