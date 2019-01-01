Король Малайзии неожиданно отрекся от престола: что случилось

Король Малайзии Мухаммад V неожиданно отрекся от престола. Срок его полномочий заканчивался только в 2022 году, но Мухаммад V досрочно отказался от трона, передает ONLINE.UA со ссылкой на распространенное 6 января заявление королевского дворца.
"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", — говорится в сообщении малайзийского королевского дворца.
Причины отречения короля Малайзии Мухаммада V не называются.
Следует отметить, что корона в Малайзии не передается по наследству, поэтому нового короля в этой стране выбирают каждые пять лет. Мухаммад V взошел на трон только в 2016 году.
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