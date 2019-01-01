Король Малайзии неожиданно отрекся от престола: что случилось

Король Малайзії Мухаммад V (фото — livejournal.com)

Король Малайзии Мухаммад V неожиданно отрекся от престола. Срок его полномочий заканчивался только в 2022 году, но Мухаммад V досрочно отказался от трона, передает ONLINE.UA со ссылкой на распространенное 6 января заявление королевского дворца.

"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", — говорится в сообщении малайзийского королевского дворца.

Причины отречения короля Малайзии Мухаммада V не называются.

Следует отметить, что корона в Малайзии не передается по наследству, поэтому нового короля в этой стране выбирают каждые пять лет. Мухаммад V взошел на трон только в 2016 году.

Ранее сообщалось, что 49-летний малайзийский король в ноябре 2018 года якобы женился на 25-летней россиянке Оксане Воеводиной, обладательницы звания "Мисс Москва 2015". Известно, что после свадьбы россиянка сменила имя и переехала на родину к супругу, где ее стали звать Риханой.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее младшая дочь принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, японская принцесса Аяко решила отказаться от королевского статуса и наследства ради того, чтобы выйти замуж за парня из простой семьи.