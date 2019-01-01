Вселенский патриархат никогда не признавал права РПЦ над Киевом: Варфоломей поздравил украинцев с Томосом

Патріарх Варфоломій та митрополіт Епіфаній (фото — скріншот відео)

После того, как Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ, Вселенский патриарх Варфоломей обратился с поздравлениями к украинцам. Он заявил, что Вселенский патриархат никогда не признавал канонические права РПЦ над Киевом, подчеркнув, что с получением независимости Православной церкви в Украине началась новая страница в истории страны, сообщает ONLINE.UA.

В своей речи в момент вручения Томоса об автокефалии ПЦУ Епифанию Варфоломей напомнил об обстоятельствах передачи Москве права на рукоположение митрополита Киевского, а также о том, что украинцы в течение веков стремились к независимости.

"Как свидетельствуют архивные источники и события, происходившие в прошлом и нынешние, речь идет не только о том, что верующие Киева когда-нибудь считали себя частью Церкви Москвы. Уже с 1325 года (тогда была основана кафедра митрополита в Москве, до того она была в городе Владимир — ред.), когда митрополия Киева была временно передана Москве, верующие в Киеве стремились к эклезиастической независимости — это желание не исчезло в течение веков и превратилось в мощное и непреодолимое желание их души", — отметил Вселенский патриарх.

Варфоломей также подчеркнул, что еще первая конституция Украины гетмана Пилипа Орлика, которая появилась в 1710 году, отметила, что "Православная церковь Украины должна оставаться под святым апостольским престолом в Константинополе". На основании этих исторических свидетельств, по словам Вселенского патриарха, Константинополь предоставил эклезиастический статус автокефалии ПЦУ.

"Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", — подытожил Варфоломей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в РПЦ и УПЦ МП истерически отреагировали на то, что Украина получила Томос об автокефалии. У патриарха Кирилла выразили надежду, что единую поместную Православную церковь Украины не признают остальные поместные церкви, а в УПЦ МП отказались проводить службы совместно с ПЦУ.