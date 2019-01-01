Войска США останутся на севере Сирии: у Трампа поставили жесткий ультиматум Турции

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США не выведут свои войска с северо-востока Сирии, если Турции не откажется от наступления на сирийских курдов. Трамп будет защищать оппозиционных союзников в Сирии, он расценивает угрозу наступления Анкары в Сирии как угрозу в адрес США.

О жестком ультиматуме США в адрес Турции сообщил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не думаем, что турки должны начинать военные действия, которые не являются полностью согласованными с Соединенными Штатами, как минимум, чтобы они не угрожали нашим войскам, а также чтобы они соответствовали требованиям президента, что сирийские оппозиционные силы, которые воевали вместе с нами, не находятся под угрозой", — заявил Болтон.

По словам советника Трампа по нацбезопасности, только после того, как Анкара выполнит обязательные условия договора, США определят сроки вывода своих войск. Это произойдет только в том случае, если турецкая сторона пойдет на все условия, на которых настаивает Вашингтон.

При этом Болтон добавил, что период для вывода американских войск из Сирии "не является неограниченным". Основным моментом этого процесса является именно выход США из северо-восточной Сирии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что турецкие власти хотят добиться того, чтобы США разоружили сирийских курдов, которые являются противниками Анкары, а также обеспечили воздушную и логистическую поддержку турецким войскам и союзным им силам сирийской оппозиции, что поможет Турции взять под свой контроль часть сирийских земель после ухода США.