"Узаконивание раскола": церковь Сербии выступила против автокефалии Православной церкви Украины

"Узаконивание раскола": церковь Сербии выступила против автокефалии Православной церкви Украины

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Фото: flickr.com

Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ стало "узакониванием раскола". Вселенский патриарх принял "катастрофическое решение".

С таким заявлением выступил Сербский патриарх Ириней. Его словам приводит пресс-служба УПЦ МП, передает ONLINE.UA.

"Константинопольский Патриарх взял право на себя это решать, и решает по-своему то, что было решено 300 лет назад. Реальная причина этого не канонического деяния — политика. Желание сильных мира сего... иметь лучший контроль на этой земле. На этот путь стал и Патриарх Константинопольский, не консультируясь ни с кем, вероятно, в согласии с некоторыми другими силами этого мира, принял катастрофическое решение. Таким образом, раскол в Украине будет узаконен и продолжен", — заявил патриарх Ириней.

При этом глава Сербской церкви уверил, что не принимает сторону ни Константинополя, ни Украины, ни России. По уверению Иренея, он придерживается канонов.

"Украинская Православная Церковь была в составе Русской Православной Церкви, после получила автономию и сегодня существует в Украине. Эта Церковь насчитывает около 90 епархий, 90 епископов и наибольшее количество верующих... Относительно других церквей в Украине все понятно: если отбросить политику, то канонический момент очень ясный", — добавил Ириней.

Следует отметить, что Сербская церковь и ранее отказывалась признавать автокефалию Украины, решение о чем принял Варфоломей. Там отказались устанавливать каноническое общение с ПЦУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в УПЦ МП приняли решение не проводить совместные службы вместе с ПЦУ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Православная церковь Украины, автокефалия, Томос, Сербия, церкви, раскол
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