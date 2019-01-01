Реакция России на автокефалию Украины - часть войны Путина: Порошенко выступил с важным заявлением

Епіфаній, Петро Порошенко та патріарх Варфоломій (фото — twitter.com/poroshenko)

Реакция России на предоставление Томоса об автокефалии Украине свидетельствует о том, что Москва слабее, чем считают многие на Западе. Война Путина, которую он ведет против всего демократического мира, заключается в фейках и подделке, что подтверждают обвинения Кремля во "взятке" Варфоломею.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью греческой газете TаNеа, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко призвал не прислушиваться к тому злу, которое распространяет Россия. Он призвал вспомнить истории о "зеленых человечках" в Крыму, "отдыхающих" на Донбассе, катастрофе MH-17 и отравлении Скрипаля в Солсбери, чтобы убедиться, что громкие заявления Москвы о ПЦУ и Томосе являются очередной ловушкой Кремля.

"Сама природа войны, которую Путин и его режим ведут против демократического мира, предполагает дискредитацию и подделки. А фейк о "взятке Константинополю" показывает, как Москва воспринимает мир", — убежден Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что в России считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Но, по мнению Порошенко, когда дело касается уверенности и веры в Бога, а особенно восстановления исторической правды, то финансовым выгодам не может быть и места.

"Те, кто думают по-другому или пропагандируют такие фейки, являются слугами Кремля. Тем более, что в мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Его Святейшество Варфоломей. Думаю, люди в Кремле знают это – и таким образом пытаются фальсифицировать его мотивы. Однако Бог и история знают правду. А те, кто распространяет ложь, в конечном итоге терпят крах. Если и есть что-то, от чего Его Святейшество Патриарх получил пользу, то это от настоящей преданности Украины силе веры, и силе Божией. Автокефальная Православная церковь Украины обогатит мировое православие", — добавил Порошенко.

Президент Украины отметил, что в весь свой "безупречный, непобедимый и всемогущий" образ Кремль вкладывает много усилий, но это очередная подделка Москвы.

"Поэтому Москва очень разгневана на Константинополь, потому что он отклонил любые претензии России относительно Украины как ее канонической территории. При этом Кремль даже не скрывает того факта, что считает Русскую православную церковь одним из ключевых инструментов удержания Украины в орбите и в рамках "русского мира", а все претензии Москвы касаются власти и контроля над территорией, а не веры и любви", – подытожил Порошенко, напомнив, что церковные изменения в Украине Путин даже обсуждал на Совете безопасности России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что церковь Сербии отказалась признавать автокефалию ПЦУ и назвала предоставление независимости единой поместной православной церкви Украины "узакониванием раскола".