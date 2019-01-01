Красивые и веселые колядки на Рождество 2019: тексты песен для детей и взрослых

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В традициях празднования Рождество немаловажное место занимают колядки. Этими песнями прославляют Христа и поздравляют с наступающим Рождеством, начиная с 6 января, со Святого вечера. ONLINE.UA подобрал красивые и веселые колядки на Рождество 2019 для детей и взрослых, которые легко выучить.

Колядки для детей на Рождество — тексты на украинском языке

Колядин–колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

Я колядник хоч куди,

В мене гарні чобітки.

Маю теплий кожушок

Та порожній ще мішок!

Ось я вам заколядую!

Слів для вас не пошкодую!

Ну а ви ж мені на свято

Накривайте стіл багато:

Шмат ковбаски, сиру трішки,

Можна яблука й горішки,

Тортик "Празький" солоденький,

Ще й цукерочок дві жменьки!

Я ж бажаю всій родині

Дні яскраві, теплі, мирні!

Хай Господь дарує радо

Вам в сім’ю "Тойоту Прадо"!

Щоб завжди були у парі,

Побажаю ще й "Ферарі",

Замок в Австрії та Римі,

Де басейнів аж чотири.

До смачненького слівця

Побажаю шмат сальця!

Діамантів ще бажаю

Та мішечок наставляю!

Красивые колядки для взрослых на Рождество 2019 — песни на украинском языке

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Бог предвічний

Бог предвічний народився!

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І Пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Слава Богу заспіваймо!

Честь Сину Божому

І Пану нашому,

Поклін віддаймо!

Добрий вечір тобі

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три свята в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перше свято – Різдво Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той друге свято – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третєсвято – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Ранее ONLINE.UA писал о том, как празднуют в Украине Святой вечер, про его обычаи, традиции и запреты.