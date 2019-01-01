Первое солнечное затмение 2019 года: впечатляющие фото и видео со всей планеты

Первое солнечное затмение 2019 года: впечатляющие фото и видео со всей планеты

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Фото: twitter.com

Ночью 6 января земляне смогли наблюдать первое солнечное затмение 2019 года. К сожалению, на этот раз украинцы не смогли увидеть зрелищное астрономическое явление, но очевидцы из многих стран опубликовали в соцсетях впечатляющие фото и видео январского солнечного затмения, сообщает ONLINE.UA.

Наблюдать первое солнечное затмение 2019 года смогли жители Японии, Китая, Северной и Южной КОреи, Монголии, Дальнего Востока России. Также астрономическое явление было видно на крайнем юго-западе Аляски и в северной зоне Тихого океана.

Первое солнечное затмение 2019 года длилось всего несколько часов, но очевидцы, которым посчастливилось увидеть уникальное астрономическое событие, успели запечатлеть его на фото.

Первое солнечное затмение 2019 года: впечатляющие фото и видео со всей планеты (1)

Первое солнечное затмение 2019 года: впечатляющие фото и видео со всей планеты (2)

Первое солнечное затмение 2019 года: впечатляющие фото и видео со всей планеты (3)

Первое солнечное затмение 2019 года: впечатляющие фото и видео со всей планеты (4)

Следует отметить, что следующее солнечное затмение на Земле ожидается летом 2019 года — 2 июля. А лунное затмение произойдет уже в январе, 21 числа.

Солнечное затмение 6 января 2019 года — видео:

Ранее ONLINE.UA сообщал, какие яркие астрономические события ждут украинцев в январе 2019 года.

Источник: ONLINE.UA Теги: астрономия, сонячне затемнення, фото, видеоновости
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