Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках

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Фото: flickr.com

Рождество в Украине считается одним из самых важных праздников в году. Этот светлый день встречают с родными и близкими — в Рождество празднуют рождение Иисуса Христа, посланного Богом на Землю для спасения человечества. ONLINE.UA подобрал лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках, наполненные теплыми словами для любимых людей.

Красивые поздравления с Рождеством в стихах

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (1)

Нехай вам засяють різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік, що настане,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Вітаю із святом всі Ваші родини,
Міцного здоров’я і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, кохання і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті і вертепів у хаті,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його!

***

Хай сипляться гроші
Вам дощем із неба,
Й Господь посилає
Усе, що Вам треба!
Хай щастя стукає у двері,
Хай заходять до оселі
Радість, злагода та спокій
І любов на довгі роки!
Христос народився!!!

***

З Новим Роком! В добрий час
Із Різдвом вітаєм Вас,
З веселою колядою і кутею запашною!
Щастя, миру Вам й добра
І дожити літ до ста!
Хай на Різдво колядка до Вас завітає,
І зірка вертепна над будинком засяє!
Теплом i любов’ю зігріє,
Втілить в життя усі мрії!

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (2)

Пускай рождественским напевом
Сей день тебя благословит,
Пусть радость будет ярче снега,
Пускай судьба благоволит.

Пусть Рождество тебя отметит
Волшебным светом золотым,
Пускай успеха солнце светит,
Живи, люби и будь любим!

***

Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонек свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть рядом будут близкие друзья,
Пусть будет счастлива и радостна семья.

***

Есть светлый праздник — Рождество,
Когда у всех в душе светло,
Когда глаза горят от счастья,
Когда нам в радость и ненастье.

Есть светлый праздник — Рождество...
Уютно в доме и тепло,
И пироги, и теплый чай,
И медленно часы стучат.

Есть светлый праздник — Рождество...
Все с нетерпеньем ждут его.
А Вы не ждите Рождества...
Пусть будет так у Вас всегда!

Оригинальные СМС-поздравления с Рождеством 2019

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (3)

Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!
Святковий стіл, колядка і дідух!
Нехай любов Вас зігріває вічно,
Добро і мир до хати увійдуть!
Христос Рождається!

***

Різдвяна зоря у вікно зазирає,
За щедрим столом всю родину збирає.
І душу свята благодать огортає!
З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

***

Хай в день святого Різдва
Дзвенить усюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся рождає!

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (4)

Ангелы с небес спустились,
двери в сказку отворились.
Наступило Рождество!
И у власти колдовство!
И неведомая сила
Растворяет в душах зло.
В сердце радость затаилась!
Счастья, мира!
С Рождеством!

***

Любят все на этом свете
Чистый праздник Рождества,
Ждут и взрослые, и дети
Наступленья волшебства!
Пусть же день придет скорее,
Пусть здоровье принесет,
Сердце радостью согреет,
Даст удачу на весь год!

***

Здоровья самым близким людям,
Побольше веры в волшебство!
Пусть бесконечно добрым будет
Чудесный праздник Рождество!

***

Пусть Рождество благословит
На добрые поступки,
Господь здоровьем наградит,
И всем простит проступки!

***

"Христос родился!" говорю и поздравляю,
В Рождество Христово вам желаю,
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти.

Поздравления с Рождеством 2019 — яркие открытки

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (5)

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (6)

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (7)

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (8)

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках (9)

Ранее ONLINE.UA публиковал тексты красивых колядок на Рождество 2019 на украинском языке.

Источник: ONLINE.UA Теги: Рождество, рождество 2019, поздравления, вірши, смс, листовки, праздники, Украина
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