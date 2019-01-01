Фото: flickr.com

Рождество в Украине считается одним из самых важных праздников в году. Этот светлый день встречают с родными и близкими — в Рождество празднуют рождение Иисуса Христа, посланного Богом на Землю для спасения человечества. ONLINE.UA подобрал лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках, наполненные теплыми словами для любимых людей.

Красивые поздравления с Рождеством в стихах

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік, що настане,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Вітаю із святом всі Ваші родини,

Міцного здоров’я і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, кохання і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті і вертепів у хаті,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його!

***

Хай сипляться гроші

Вам дощем із неба,

Й Господь посилає

Усе, що Вам треба!

Хай щастя стукає у двері,

Хай заходять до оселі

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!!!

***

З Новим Роком! В добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

З веселою колядою і кутею запашною!

Щастя, миру Вам й добра

І дожити літ до ста!

Хай на Різдво колядка до Вас завітає,

І зірка вертепна над будинком засяє!

Теплом i любов’ю зігріє,

Втілить в життя усі мрії!

Пускай рождественским напевом

Сей день тебя благословит,

Пусть радость будет ярче снега,

Пускай судьба благоволит.

Пусть Рождество тебя отметит

Волшебным светом золотым,

Пускай успеха солнце светит,

Живи, люби и будь любим!

***

Пусть Новый год и праздник Рождества

Подарят ощущенье волшебства!

Пусть огонек свечи согреет дом,

Пусть запах свежей хвои будет в нем!

Пусть рядом будут близкие друзья,

Пусть будет счастлива и радостна семья.

***

Есть светлый праздник — Рождество,

Когда у всех в душе светло,

Когда глаза горят от счастья,

Когда нам в радость и ненастье.

Есть светлый праздник — Рождество...

Уютно в доме и тепло,

И пироги, и теплый чай,

И медленно часы стучат.

Есть светлый праздник — Рождество...

Все с нетерпеньем ждут его.

А Вы не ждите Рождества...

Пусть будет так у Вас всегда!

Оригинальные СМС-поздравления с Рождеством 2019

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

Христос Рождається!

***

Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

***

Хай в день святого Різдва

Дзвенить усюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся рождає!

Ангелы с небес спустились,

двери в сказку отворились.

Наступило Рождество!

И у власти колдовство!

И неведомая сила

Растворяет в душах зло.

В сердце радость затаилась!

Счастья, мира!

С Рождеством!

***

Любят все на этом свете

Чистый праздник Рождества,

Ждут и взрослые, и дети

Наступленья волшебства!

Пусть же день придет скорее,

Пусть здоровье принесет,

Сердце радостью согреет,

Даст удачу на весь год!

***

Здоровья самым близким людям,

Побольше веры в волшебство!

Пусть бесконечно добрым будет

Чудесный праздник Рождество!

***

Пусть Рождество благословит

На добрые поступки,

Господь здоровьем наградит,

И всем простит проступки!

***

"Христос родился!" говорю и поздравляю,

В Рождество Христово вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти.

Поздравления с Рождеством 2019 — яркие открытки

Ранее ONLINE.UA публиковал тексты красивых колядок на Рождество 2019 на украинском языке.