Боевики усилили провокации на Донбассе: бойцы ВСУ ответили

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В канун Рождества боевики усилили провокации на Донбассе. Они обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях фронта, но украинские защитники, несмотря на ухудшение погодных условий, надежно контролировали действия противника и адекватно отвечали врагу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего 6 января боевики пять раз обстреляли позиции ООС. Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия они устроили огневые провокации в районе Вольного на Луганском направлении, Новомихайловки, Марьинки и Красногоровки на Донецком направлении, а также вблизи Гнутово на Мариупольском направлении. В ходе боевых действий ни одни украинский военный не пострадал.

В ответ на обстрелы боевиков бойцы ВСУ применяли дежурные огневые средства, в результате чего враг понес потери — по данным разведки, один оккупант был уничтожен и еще один получил ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия готовит опасную провокацию на Донбассе, в которой планирует обвинить Украину.