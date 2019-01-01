Украинскую церковь признают патриархатом и РПЦ войдет в общение с ней - патриарх Филарет

Патріарх Філарет (фото — wikipedia.org)

Украинская церковь — большая церковь. В будущем Вселенский патриарх признает ее патриархатом, несмотря на то, что сегодня ПЦУ признана митрополией.

Об этом заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью телеканалу "Прямой", передает ONLINE.UA со ссылкой на Укрфинформ.

"Пока нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы — митрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому, что мы — большая церковь. Мы надеемся, что Украинскую Церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это — будущее, но это будет", — сказал Филарет.

Филарет убежден, что после получения Томоса об автокефалии в общение с ПЦУ войдет большая часть православных церквей. По мнению патриарха, только Антиохийская, Русская и еще несколько поместных церквей не войдут в общение с украинской церковью, но Филарет считает, что это временно.

"Постепенно все войдут в молитвенное единение и с Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и Русская церковь, потому что другого пути нет. Раз мы православные, то должны держаться единства", — подчеркнул патриарх.

Он также пояснил, что Русская церковь, которая обвиняет ПЦУ в расколе, сама в нем может оказаться, так как не придерживается единства. Филарет учтонил, что после того, как украинская церковь выйдет из РПЦ, то последняя уже не будет такой большой, как раньше.

"А раз она не большая, то она и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием", — подытожил Филарет.

Ранее патриарх Филарет уверял, что рано или поздно украинцы объединятся в одну большую церковь, которая станет второй по величине в мире среди православных церквей.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко назвал слабостью Москвы реакцию России на Томос для Украины, подчеркнув, что все фейки и обвинения со стороны РПЦ в адрес ПЦУ являются частью войны Путина.