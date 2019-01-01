Военный корабль США вошел в Черное море: появились фото

Военный корабль США вошел в Черное море: появились фото

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Фото: wikipedia.org

Вечером 6 января американский военный корабль USS FortMcHenry вошел в Черное море через пролив Босфор. Он будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Фото зашедшего в Черное море докового десантного корябля 6-го флота ВМС США были опубликованы на портале портал Bosphorus Naval News, передает ONLINE.UA.

Военный корабль США вошел в Черное море: появились фото (1)

Военный корабль США вошел в Черное море: появились фото (2)

Военный корабль США вошел в Черное море: появились фото (3)

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", — ранее поясняла командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Военный корабль США имеет мощные характеристики. На его борту можно разместить более 500 морпехов, а также есть доковая камера для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. Водоизмещение корабля составляет 16,1 тыс. тонн, длина — 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Следует отметить, что "Форт-Макгенри", направленный в Черное море, входит в состав ударной амфибийно-десантной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье. Среди них: флагман группы авианесущий универсальный десантный корабль "Кирсардж" (USS "Kearsarge" (LHD 3) и десантный транспорт-док "Арлингтон" (USS Arlington (LPD 24).

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в порт Одессы прибыл британский военный корабль, который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния российской агрессии в Азовском и Черном морях.

Источник: ONLINE.UA Теги: Черное море, военный корабль, США, ВМС США, фото
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