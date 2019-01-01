Выпустили более тысячи снарядов: важные детали нападения России на корабли Украины в Керченском проливе

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В момент нападения России на украинские корабли в Керченском проливе российские пограничники обстреляли их из крупнокалиберного оружия, выпустив около 1200 снарядов.

Важные детали российской атаки на корабли ВМС Украины в Азовском море сообщил адвокат Илья Новиков, который защищает права украинского моряка Романа Мокряка, захваченного Кремлем в плен, в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает ONLINE.UA.

"Российская сторона пытается подавать ситуацию так, что "мы видели, что они нарушают границу, мы были обязаны это прекратить"... Это "обязаны прекратить" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки по кораблям ВМС Украины. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было потрачено около 1200 снарядов", – сообщил правозащитник.

Он уточнил, что огонь велся с российского пограничного корабля "Изумруд", который преследовал "Бердянск" с того момента, как украинские корабли начали расходиться в море для избежания обстрела. Ссылаясь на слова пленного украинского моряка, Новиков подчеркнул, что по кораблю "Бердянск" попали миниммум четыре раза. Вследствие одного из таких попаданий трое членов экипажа получили ранения. Все ранения были получены от осколков брони катера, которая была пробита снарядом.

Напомним, Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива 25 ноября прошлого года в тот момент, когда они переходили из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время выхода из Керченского пролива их обстреляли российские силовики, которые в результате захватили все три украинские корабля и взяли в плен 24 украинских моряков, среди которых было 6 раненых.

В настоящее время в России "судят" пленных украинских моярков за то, что они якобы нарушили территориальные воды РФ и зашли во временно закрытую акваторию. Украина и многие страны мира добиваются немедленного освобождения всех украинских моряков-военнопленных, но Путин игнорирует все требования, заявляя, что этот вопрос может быть решен только после окончания суда.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД РФ назвали неприемлемым требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона освободить украинских военнопленных моряков, незаконно захваченных в Керченском проливе. В Москве назвали это требование очередной бесплодной попыткой поставить под сомнение "правовой статус Севастополя и Крыма как субъектов РФ".