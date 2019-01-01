Бойцы ВСУ трогательно поздравили украинцев с Рождеством: опубликовано видео

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Украинские защитники с передовой трогательно поздравили Украину и украинцев с Рождеством Христовым. Они записали теплое видео, в котором обратились с поздравлениями к украинскому народу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Когда украинский народ проходит через серьезные испытания, важно сохранять единство в делах и мыслях и упорно работать на благо нашего народа, а также процветания Украины", — говорится в поздравлении бойцов ВСУ.

Они пожелали, чтобы в светлое Рождество Христово в Украине замолчали пушки и автоматные очереди, а в страну придет тишина и покой.

"Рождество — рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Пусть Рождественская звезда ведет по жизни самым верным путем, а все мечты в этот волшебный праздник станут реальностями. Пусть исполнится и самая сокровенная мечта — аступит мир на нашей родной земле после нашей победы", — добавил украинские защитники.

В видеопоздравлении бойцы ВСУ держат в руках рождественские свечи и читают трогательные стихи о Сочельнике и Рождестве.

Ранее ONLINE.UA публиковал лучшие поздравления с Рождеством в стихах, СМС и открытках.