Золотой глобус 2019: названы победители престижной кинопремии

Золотой глобус 2019: названы победители престижной кинопремии

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Фото: twitter.com

В ночь с 6 на 7 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной кинопремии "Золотой глобус". Триумфатором ушедшего года стала драма "Богемская рапсодия", рассказывающая о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри, сообщает ONLINE.UA.

Золотой глобус 2019: названы победители престижной кинопремии (1)  Золотой глобус 2019: Рами Малек стал лучшим драматичным актером года (фото - twitter.com/goldenglobes)

Лучшим драматическим актером года на "Золотом глобусе 2019" признан Рами Малек, сыгравший главную роль в "Богемской рапсодии" — он исполнил роль Фредди Меркьюри. Лучшей актрисой драмы стала Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

Золотой глобус 2019: названы победители престижной кинопремии (2) Победители Золотого глобуса 2019 -  Гленн Клоуз (фото - twitter.com/goldenglobes)

"Золотой глобус" в 2019 году также получили картина "Зеленая книга", победившая в номинации "Лучшая комедия", и "Человек-паук: Через вселенные", как лучший анимационный фильм.

Лучшей комедийной актрисой на "Золотом глобусе" назвали Оливию Коулмен, сыгравшую в "Фаворитке", а лучшим актером фильма в жанре комедия — Кристаиана Бейла за роль в фильме "Власть".

Леди Гага завоевала "Золотой глобус" за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Она также претендовала на звание лучшей актрисы за роль в одноименном фильме, но в этой номинации осталась без награды.

Золотой глобус 2019: названы победители престижной кинопремии (3)  Победители Золотого глобуса 2019 — Леди Гага (фото — twitter.com/goldenglobes)

Награду в номинации лучший драматический сериал завоевали "Американцы". Сериал повествует о паре агентов КГБ, которые под видом супругов-американцев поселяются в пригороде Вашингтона. А лучшим комедийным сериалом стала комедия "Метод Комински".

Полный список победителей премии Золотой глобус 2019:

Лучший фильм (драма) — "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)
Лучший актер (драма) — Рами Малек, "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)
Лучшая актриса (драма) — Гленн Клоуз, "Жена" (The Wife)
Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — "Зеленая книга" (Green Book)
Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Кристиан Бейл, "Власть" (Vice)
Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Оливия Коулмен, "Фаворитка", (The Favorite)
Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, "Рома" (Roma)
Лучший сценарий фильма — Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга" (Green Book)
Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-man: Into the Spider-Verse)
Лучший фильм на иностранном языке — "Рома" (Roma), Альфонсо Куарон
Лучший актер второго плана — Махершала Али, "Зеленая книга" (Green Book)
Лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц, "Человек на Луне", (First Man)
Лучший драматический сериал — "Американцы" (The Americans)
Лучшая актриса драматического сериала — Сандра О, "Убивая Еву" (Killing Eve)
Лучшая актриса второго плана —Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)
Лучший актер драматического сериала — Ричард Мэдден, "Телохранитель" (Bodyguard)
Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — "Метод Комински" (The Kominsky Method)
Лучший мини-сериал — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Майкл Дуглас, "Метод Комински" (The Kominsky Method)
Лучшая песня — Shallow, "Звезда родилась" (A Star Is Born), Леди Гага
Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел" (Marvelous Mrs. Maisel)
Лучший актер мини-сериала/телефильма — Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Патриция Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)
Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Бен Уишоу, "Очень английский скандал" (A Very English Scandal)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патриша Кларксон, "Острые предметы" (Sharp Objects)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что фильм об Украине вошел в шорт-лист "Оскара 2019".

Источник: ONLINE.UA Теги: Золотой глобус, золотой глобус 2019, победители, лучший фильм, актеры, акторки, драми, комедії
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