"Пытливый" следит: у Путина отреагировали на появление военного корабля США в Черном море

"Пытливый" следит: у Путина отреагировали на появление военного корабля США в Черном море

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Фото: commons.wikimedia.org

Российские военные бдительно наблюдают за военным кораблем США Fort McHenry, который накануне вошел в акваторию Черного моря. Действия американского десантного корабля контролирует сторожевой корабль "Пытливый", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что утром 7 января "Форт-Макгенри" зашел в румынский порт Констанца. Там же добавили, что "Пытливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного корабля ВМС США.

Ранее в ВМС США пояснили, что направили военный корабль в Черное море с целью укрепления безопасности в Европе. При этом в конце прошлого года американские СМИ со ссылкой на дипломатические каналы сообщали, что военно-морской флот США готовит к отправке в Черное море военный корабль из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее ONLINE.UA публиковал фото военного корабля США, вошедшего в акваторию Черного моря.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Черное море, Минобороны РФ, военный корабль, США
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