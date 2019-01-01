Премьер Японии поклялся "могилой отца" заключить мирный договор с Россией

Сіндзо Абе (фото — flickr.com)

Японский премьер Синдзо Абэ посетил могилу отца, на которой пообещал, что каждый день будет делать все возможное, чтобы урегулировать полувековой спор и заключить мирный договор с Россией, передает ONLINE.UA со ссылкой на NHK.

"Мой отец занимался вопросами японско-советских отношений, мирного договора и принадлежности Курильских островов. Поэтому я клянусь сделать все возможное, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки и положить ему конец", — приводит источник слова Абэ, отец которого, Синтаро Абэ, был министром иностранных дел Японии с 1982 по 1986 годы.

Японский премьер также пообещал, что в 2019 году в истории разногласий Японии и России по поводу Курильских островов случится "поворотный момент".

Напомним, 21 января премьер Японии планирует совершить рабочий визит в Москву для встречи с Путиным. Главной темой переговоров станет мирный договор между РФ и Японией, который Москва и Токио не могут заключить уже более полувека из-за территориального спора по Курильским островам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Абэ назвал мирный договор между Японией и Россией выгодным и для США, а также уточнил, как будет решать территориальный вопрос с Путиным.