Вышел новый тизер с первыми кадрами восьмого сезона "Игры престолов": опубликовано видео

Вышел новый тизер с первыми кадрами восьмого сезона "Игры престолов": опубликовано видео

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Перші кадри восьмого сезону серіалу "Гра престолів" (фото — twitter.com)

Телеканал НВО выпустил яркий тизер восьмого сезона сериала "Игра престолов". В видео показаны первые кадры финальной части популярного фантастического сериала с участием его главных героев, сообщает ONLINE.UA.

Новый тизер "Игры престолов" открывает Король ночи, летящий на зомби-драконе Визерионе. В видео также показывают Дейенерис Таргариен и Джона Сноу, прибывших на север. Кроме них в ролике показали и других героев "Игры престолов" — Сансу Старк и Бриенну Тарт.

Напомним, выход восьмого заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на апрель 2019 года. Финальный сезон саги будет самым коротким — в нем будет всего шесть серий.

Создатели обещают невероятно драматичную развязку истории "Игры престолов". Точная дата премьеры первой серии восьмого сезона сериала пока держится в секрете.

Восьмой сезон "Игры престолов" — новый тизер (видео):

Ранее ONLINE.UA публиковал видео первого тизера восьмого сезона "Игры престолов".

Источник: ONLINE.UA Теги: Игра престолов, тизери, видеоновости, сериалы
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