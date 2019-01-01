Определено главное слово 2018 года в Украине

Определено главное слово 2018 года в Украине

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Фото: twitter.com

Греческое слово "томос" стало главным словом 2018 года в Украине. Его выбрал словом года словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово", сообщает ONLINE.UA.

"Греческое слово "томос", которое до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, вызвало наибольший общественный интерес в прошлом году. Слово является символом образования в Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего ухода от идеологического влияния Москвы", — отметили составители словаря.

Отмечается, что наряду с "томосом" на звание слова 2018 года претендовали: "евробляхи", "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок". Пресс-служба "Мыслова" пояснила, что интерес к томосу рос на протяжении всего прошедшего года, а в декабре украинцы предоставление томоса Украине назвали главным событием страны 2018 года.

Напомним, словарь "Мыслово" создали в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают обычные пользователи.

"Мыслово" выбирает слово года в шестой раз. Словом 2013 года стал "евромайдан", 2014 — "киборги", 2015 — "блокада", 2016 — "коррупция", а 2017 — "безвиз".

Ранее ONLINE.UA сообщал, какие события стали главными для украинцев в 2018 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, слово года, Томос, словники
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