В Черном море затонуло судно с украинцами на борту: первые данные о погибших

В Черном море затонуло судно с украинцами на борту: первые данные о погибших

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Фото: pixabay.com

Утром 7 января в Черном море у побережья Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214, на борту которого находилось девять украинцев. Судно перевозило уголь под панамским флагом. Всего на борту было 13 членов экипажа — семерых спасли, двое погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что затонувшее судно вышло из российского порта в Азовском море. Оно затонуло в 148 км от турецкой провинции Самсун. Кроме украинцев, на борту сухогруза находилось двое россиян и двое граждан Азербайджана. Имена пострадавших и погибших уточняются.

"К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших", — приводит агентство сообщение турецких властей.

Турецкие власти также уточнили, что береговая охрана получала сигнал о бедствии с затонувшего судна.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина отреагировали на зашедший в Черное море военный корабль США.

Источник: ONLINE.UA Теги: Черное море, Турция, судно, затопление, погибшие, украинцы
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