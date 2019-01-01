Томос об автокефалии Украины вернут в Стамбул: известна причина

Томос про автокефалію Украиїни (фото — president.gov.ua)

Томос об автокефалии ПЦУ пробудет в Украине до вечера 7 января, после этого его вернут в Стамбул на подпись членам синода Вселенского патриархата.

Об этом сообщил департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Томос будет до вечера понедельника выставлен для того, чтобы кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом Варфоломеем. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского святейшего синода патриархата", — сказал представитель Минкульта.

Юраш подчеркнул, что Синод Вселенского патриархата состоится уже через два дня. Там все его члены подпишут Томос для ПЦУ, после чего исторический церковный документ уже окончательно и навсегда возвратится в Украину, где его будут хранить в особых условиях.

Напомним, 7 янврая во время Рождественской литургии Томос об автокефалии ПЦУ был представлен в Софийском соборе. Его внесли туда митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко. Вечером церковный документ пернесут в Малую Софию, где его сможет увидеть каждый желающий.

Ранее ONLINE.UA публиковал онлайн-трансляцию представления Томоса в Украине.