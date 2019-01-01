При крушении судна у берегов Турции погибло четверо украинцев: названа причина

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При крушении грузового судна у берегов Турции погибли четверо украинцев. Остальные семеро членов экипажа сухогруза доставлены в больницу, к ним выехал консул Украины.

Подробности о погибших в морской аварии украинцах и причинах трагедии сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в соцсети, передает ONLINE.UA.

Посол Украины уточнил, что на борту судна находилось 13 членов экипажа, 11 из которых были гражданами Украины. По словам Сибиги, торговое судно затонуло из-за погодных условий, но благодаря оперативным мерам береговой охраны, семерых украинцев удалось спасти.

В МИД Украины уточнили, что крушения судно у берегов Турции произошло из-за того, что оно не выдержало удара сильной волны и разломалось. Там выразили соболезнования семьям погибших моряков и добавили, что все расходы, связанные с лечением пострадавших, обеспечит страховая компания.

Спасательная операция на месте крушения судна с украинцами (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что утром 7 января в Черном море у побережья Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214, которое перевозило уголь под панамским флагом.