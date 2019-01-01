Под плеткой больше никогда ходить не будем: Лукашенко выступил с громким заявлением

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский глава Александр Лукашенко выступил с рождественской речью, в которой заявил, что белорусы больше никогда не будут ходить под плеткой. Такой однозначный ответ они будут давать всем, кто будет плохо на них смотреть.

С таким заявлением Лукашенко выступил во время посещения Храма-памятника в честь Всех Святых, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского главы.

"Белорусы – гордый, независимый, толерантный и очень добрый народ, который всегда хорошо относится ко всем своим соседям, в том числе россиянам и украинцам. Но всем, кто плохо смотрит на нас, будем однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем", — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что беларусы, как никто другой, ценят мир, так как были свидетелями горя и ужасов войн. Поэтому Лукашенко призвал все народы к дружбе и сотрудничеству.

"Историю не изменить, ее нельзя и забыть. Потому что нет лучше защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир, потому что были свидетелями горя и ужасов войн, как никакой другой народ в мире. Белорусы это испытали сполна. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины", — добавил Лукашенко.

Тем самым Лукашенко выразил свою позицию по вопросу интеграции с Россией, тема которой бурно обсуждается уже второй месяц. Он косвенно дал намек, что Беларусь не согласится на присоединение к РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко в новогоднем поздравлении Путину неожиданно заявил, что "союз двух народов состоялся", несмотря на то, что спорные вопросы между Минском и Москвой так и не были решены перед Новым годом.