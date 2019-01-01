Решится судьба Европы: в ЕС назвали главный вызов 2019 года

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В 2019 году Европе придется столкнуться с серьезными вызовами, главным их которых будет дальнейшая судьба и способность членов ЕС взять ее в свои руки.

Об этом 7 января заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинаси во время первого полноформатного в 2019 году брифинга для прессы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Для Европы 2019-й будет важным годом. Для нас этот год будет отмечен тремя словами – достижение цели, судьба и демократия. ... Это год, когда Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. ... 19 мая в Румынии 27 лидеров встретятся для очень особого саммита, который должен проложить путь к более сильной, более объединенной и более демократической Европе", – отметил представитель Еврокомиссии.

Шинаси подчеркнул, что все предлагаемые приоритеты по дальнейшей деятельности ЕС находятся на рассмотрении — а это около 240 предложений, которые евродепутаты должны принять за несколько месяцев для майского саммита. Представитель ЕС уверил, что евродепутаты будут усиленно работать, чтобы принять большую часть этих предложений, направленных на внесение положительных изменений в жизни людей.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.