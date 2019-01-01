Решится судьба Европы: в ЕС назвали главный вызов 2019 года

Решится судьба Европы: в ЕС назвали главный вызов 2019 года

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

В 2019 году Европе придется столкнуться с серьезными вызовами, главным их которых будет дальнейшая судьба и способность членов ЕС взять ее в свои руки.

Об этом 7 января заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинаси во время первого полноформатного в 2019 году брифинга для прессы, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Для Европы 2019-й будет важным годом. Для нас этот год будет отмечен тремя словами – достижение цели, судьба и демократия. ... Это год, когда Европа должна взять свою судьбу в собственные руки. ... 19 мая в Румынии 27 лидеров встретятся для очень особого саммита, который должен проложить путь к более сильной, более объединенной и более демократической Европе", – отметил представитель Еврокомиссии.

Шинаси подчеркнул, что все предлагаемые приоритеты по дальнейшей деятельности ЕС находятся на рассмотрении — а это около 240 предложений, которые евродепутаты должны принять за несколько месяцев для майского саммита. Представитель ЕС уверил, что евродепутаты будут усиленно работать, чтобы принять большую часть этих предложений, направленных на внесение положительных изменений в жизни людей.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.

Источник: Укрінформ Теги: Евросоюз, Европа, вызов, демократія, свобода, Доля
Новости других СМИ
Под плеткой больше никогда ходить не будем: Лукашенко выступил с громким заявлением
Под плеткой больше никогда ходить не будем: Лук...
Иск в ЕСПЧ уже подан: Украина подготовила новый ответ на незаконное нападение России в Азовском море
Иск в ЕСПЧ уже подан: Украина подготовила новый...
Премьер Японии поклялся "могилой отца" заключить мирный договор с Россией
Премьер Японии поклялся "могилой отца"...
Курс валют на сегодня 7 января - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 7 января - доллар не изме...
Реакция России на автокефалию Украины - часть войны Путина: Порошенко выступил с важным заявлением
Реакция России на автокефалию Украины - часть в...
Войска США останутся на севере Сирии: у Трампа поставили жесткий ультиматум Турции
Войска США останутся на севере Сирии: у Трампа ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи