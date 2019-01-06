Украинские звезды спели для украинцев рождественские колядки: опубликованы видео

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Украинские знаменитости поздравили украинцев с Рождеством и вместе с теплыми словами подарили им красивые колядки. Рождественские видеопоздравления они опубликовали на своих страницах в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

В частности, рождественской колядкой украинцев порадовала Ольга Сумская. Она исполнила известную рождественскую песню вместе с супругом Виталием Борисюком.

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Незабыли поздравить украинцев с Рождеством еще одни звездные супруги — Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые отдыхают сейчас на Маврикии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 6 Янв 2019 в 11:35 PST

Популярную колядку для украинцев в Рождество также исполнила Настя Каменских. Она традиционно появилась в видео в пикантном наряде, с оголенными плечами и губоким декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 6 Янв 2019 в 10:50 PST

Рождественский пост в соцсети также оставили Олег Винник, Джамала и Наталья Могилевская. Они пожелали Украине мира и благополучия, а украинцев призвали верить в добро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 7 Янв 2019 в 3:19 PST

Спел рождественскую колядку для украинцев Дзидзьо, который хоть и до сих пор после избиения находится на больничной койке, но не падает духом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 6 Янв 2019 в 8:17 PST

Ранее ONLINE.UA публиковал тексты украинских колядок на Рождество для взрослых и детей.