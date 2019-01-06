Украинские звезды спели для украинцев рождественские колядки: опубликованы видео

Украинские звезды спели для украинцев рождественские колядки: опубликованы видео

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Фото: pixabay.com

Украинские знаменитости поздравили украинцев с Рождеством и вместе с теплыми словами подарили им красивые колядки. Рождественские видеопоздравления они опубликовали на своих страницах в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

В частности, рождественской колядкой украинцев порадовала Ольга Сумская. Она исполнила известную рождественскую песню вместе с супругом Виталием Борисюком.

 
 
 
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ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!

Незабыли поздравить украинцев с Рождеством еще одни звездные супруги — Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые отдыхают сейчас на Маврикии.

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Популярную колядку для украинцев в Рождество также исполнила Настя Каменских. Она традиционно появилась в видео в пикантном наряде, с оголенными плечами и губоким декольте.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Рождественский пост в соцсети также оставили Олег Винник, Джамала и Наталья Могилевская. Они пожелали Украине мира и благополучия, а украинцев призвали верить в добро.

 
 
 
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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Украинские звезды спели для украинцев рождественские колядки: опубликованы видео (1)

 
 
 
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С Рождеством нас Всех! Это Славянский год Орла. Я верю что это решающий год для Украины. Я верю что мы взлетим высоко. Верю что будет Мир и что мы вместе сможем очень быстро восстановить благополучие и приумножить его. Пишу со слезами на глазах, потому что есть привкус боли и усталость, но я продолжаю писать. Я прошу Вас тоже верить. Древние это называли намерением. Наше намерение имеет огромную силу! Представляйте красивые улицы, счастливых и талантливых детей, достойную жизнь стариков, представляйте Украину такой, какой мечтаете ее видеть. Люблю Вас, Верю и поздравляю! • Кто верит и мечтает со мной — пишите свои мечты здесь. Давайте поговорим об этом. Пишите, мои любимые. #натальямогилевская #могилевська #winter #рождество #украина

Публикация от  Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Спел рождественскую колядку для украинцев Дзидзьо, который хоть и до сих пор после избиения находится на больничной койке, но не падает духом.

 
 
 
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Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Ранее ONLINE.UA публиковал тексты украинских колядок на Рождество для взрослых и детей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Рождество, колядки, артисты, видеоновости, поздравления, украинцы, звезды
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