Украинские звезды спели для украинцев рождественские колядки: опубликованы видео

Украинские знаменитости поздравили украинцев с Рождеством и вместе с теплыми словами подарили им красивые колядки. Рождественские видеопоздравления они опубликовали на своих страницах в соцсети, сообщает ONLINE.UA.
В частности, рождественской колядкой украинцев порадовала Ольга Сумская. Она исполнила известную рождественскую песню вместе с супругом Виталием Борисюком.
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Незабыли поздравить украинцев с Рождеством еще одни звездные супруги — Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые отдыхают сейчас на Маврикии.
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Популярную колядку для украинцев в Рождество также исполнила Настя Каменских. Она традиционно появилась в видео в пикантном наряде, с оголенными плечами и губоким декольте.
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Рождественский пост в соцсети также оставили Олег Винник, Джамала и Наталья Могилевская. Они пожелали Украине мира и благополучия, а украинцев призвали верить в добро.
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С Рождеством нас Всех! Это Славянский год Орла. Я верю что это решающий год для Украины. Я верю что мы взлетим высоко. Верю что будет Мир и что мы вместе сможем очень быстро восстановить благополучие и приумножить его. Пишу со слезами на глазах, потому что есть привкус боли и усталость, но я продолжаю писать. Я прошу Вас тоже верить. Древние это называли намерением. Наше намерение имеет огромную силу! Представляйте красивые улицы, счастливых и талантливых детей, достойную жизнь стариков, представляйте Украину такой, какой мечтаете ее видеть. Люблю Вас, Верю и поздравляю! • Кто верит и мечтает со мной — пишите свои мечты здесь. Давайте поговорим об этом. Пишите, мои любимые. #натальямогилевская #могилевська #winter #рождество #украина
Спел рождественскую колядку для украинцев Дзидзьо, который хоть и до сих пор после избиения находится на больничной койке, но не падает духом.
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Ранее ONLINE.UA публиковал тексты украинских колядок на Рождество для взрослых и детей.