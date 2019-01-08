Курс валют на сегодня 8 января - доллар стал дороже, евро дорожает

Курс валют на сегодня 8 января - доллар стал дороже, евро дорожает

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На вторник, 8 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 8 января цена доллара США составит 27 гривен 71 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 6 копеек, что в свою очередь на 38 копеек больше чем в понедельник, 7 января.

В понедельник, 7 января, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.805/27.785 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.64/31.61 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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