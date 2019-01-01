Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли серьезные потери

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Ситуация на Донбассе остается напряженной. За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано. 1 украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская, хутора Свободный, в районе поселка Луганское, поселка Березовый и вблизи населенного пункта Павлополь.

"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 7 января 4 боевиков погибли и 2 получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал. В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", — говорится в отчете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что местные жители оккупированной Донецкой области массово жалуются на то, что боевики "ДНР" умышленно блокируют им выезд в Украину — проехать блокпост можно только за определенную плату (цена вопроса — 1000-1500 рублей).