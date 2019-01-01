В МинВОТ рассказали подробности ужасной аварии судна с украинцами

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В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, заявляют, что грузовое судно с украинцами на борту, которое затонуло у берегов Турции, перевозившее уголь из порта Азов (РФ) до порта Самсун (Турция) могло также везти уголь из ОРДЛО, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

"Судно VOLGO-BALT 214 под флагом Панамы, перевозило уголь из порта Азов до порта Самсун. Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса до портов Турции и других стран", — отметили в МінТОТ.

Также отмечается, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, сменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис.

"В дальнейшем с августа 2017 года судно сменило флаг на панамский", — заявили в МинВОТ.

Также в ведомстве отметили, что по данным мониторинговых систем, для судов VOLGO-BALT типа "река-море" аварии за таких погодных условий являются предсказуемыми.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что утром 7 января в Черном море у побережья Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214, которое перевозило уголь под панамским флагом. В результате аварии погибли 4 украинца.