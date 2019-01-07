Чего ждать от Путина в 2019 году - прогноз эксперта

В текущем году власти России продолжит оказывать давление на Украину. Они будут съедать наше государство кусками и таким образом выполнят поставленные задачи. Такой неутешительный прогноз сделал военный эксперт Алексей Арестович, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

По его мнению, летом России что-то щелкнуло и это означало окончательную победу глупости. Россияне 5, 10 или даже 17 лет занимались тем, что обманывали себя. В конце концов это им удалось.

"Нужно ожидать давления. Россия будет продолжать есть нас кусками. Она будет выполнять свои задачи. В России такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Нашу глупость видно, ведь мы не можем, а их видно, потому, когда они могут, то они делают такое, что уму не понятно", – сказал эксперт.

Кроме того, Арестович привел пример инцидента с украинскими кораблями в Азовском море, уточнив, что даже одиозный бывший главарь пророссийских боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) в тот же день отчитался в соцсети, что "РФ это дорого обойдется".

"Вот это и есть качество принятия решений в России. Однако это не означает, что они будут проигрывать постоянно. Москва будет пытаться съесть Украину, делая это глупо, однако, крови и проблем у украинцев от этого меньше не станет", – отметил Арестович.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Путин рассказал, что его кум, лидер пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук летал в Россию, чтобы договорится о освобождении 24 украинских моряков.