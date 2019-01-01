"Мы их разгромили": США выступили с резонансным заявлением

Майк Помпео (фото — flickr.com)

Соединенные Штаты и союзники по состоянию на сегодня разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии. С данным заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео во время разговора с журналистами 7 января, стенограмму которого опубликовали на сайте Госдепа США, передает ONLINE.UA.

"Сейчас, мы разбили 99% халифата (ИГИЛ — ред.). Это была очень успешная кампания, и у нас было много хороших партнеров. США сыграли важную роль, но много кто помог нам достичь этого", — сказал Помпео.

Кроме того, он добавил, что об этом должно говорить каждое медиа, когда речь идет о ситуации в Сирии. По его мнению, "все еще существует угроза радикального исламского терроризма".

Госсекретарь подчеркнул, что администрация США "не допустит возрождения халифатов, таких как ИГИЛ, как это происходило во времена президентсва Обамы".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что турецкие власти хотят добиться того, чтобы США разоружили сирийских курдов, которые являются противниками Анкары, а также обеспечили воздушную и логистическую поддержку турецким войскам и союзным им силам сирийской оппозиции, что поможет Турции взять под свой контроль часть сирийских земель после ухода США.