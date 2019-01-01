"Немедленно!": Порошенко обратился к России с жестким требованием

"Немедленно!": Порошенко обратился к России с жестким требованием

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко требует от власти РФ немедленно освободить пленных украинский моряков, которые были захвачены во время нападения России на корабли Украины в Черном море, передает ONLINE.UA.

"Это юридическая ответственность Российской Федерации за нападение на мои корабли. 24 украинских моряка, которые сейчас находятся в Москве. Это не подпадает под юрисдикцию российского суда. Они являются военнопленными по Женевской конвенции. И Россия должна немедленно вернуть моих солдат. В частности, призывы и требования от всего мира об освобождении украинских моряков из плена к Путину звучали на саммите стран "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе", — заявил украинский лидер.

Кроме того, президент заверил, что вопрос безопасности в Черном море является чрезвычайно важным для всех государств черноморского региона (Украины, Турции, Болгарии, Румынии и Грузии", но "только Россия пытается дестабилизировать ситуацию".

"Россия должна объяснить почему новый комплекс противовоздушной обороны С-400, новый протикорабельний комплекс сейчас располагаются в Керчи и Феодосии. Это абсолютно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в этой ситуации мы должны быть готовы ответить", – подытожил президент.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный поток-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Черное море, моряки, пленники
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