Это плохо: в Евросоюзе шокированы неожиданным решением США

Это плохо: в Евросоюзе шокированы неожиданным решением США

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Фото — flickr.com

Администрация американского лидера Дональда Трампа снизила дипломатический статус делегации Европейского Союза в Соединенных Штатах в конце года. Что интересно, официальный Вашингтон не сообщил о своем шаге Брюссель, передает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Своим решением, о котором ранее не было известно и не сообщалось, Государственный департамент США снизил дипломатический статус делегации ЕС в Вашингтоне от государства-члена международной организации.

"Мы точно не знаем, когда они это делали, потому что, очень уместно, они забыли сообщить об этом нам", — сказал в комментарии DW чиновник ЕС, знакомый с этим вопросом.

Отмечается, что в Брюсселе это решение было воспринято "плохо". Однако, стоит отметить, что официальный ответ ЕС пока не готов и все еще обсуждается.

"Делегация ЕС отметила, что вашингтонский посол не был приглашен на определенные события в конце прошлого года. Окончательное подтверждение понижение статуса европейцам предоставили чиновники, которые организовали государственные похороны президента Джорджа Буша-старшего", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Штатов уверяют, что имеют инструменты противодействия реализации проекта "Северный поток-2". В Вашингтоне говорят, что европейские страны знают о возможности США в этой ситуации. С данным заявлением выступил заместитель госсекретаря Джон Салливан во время своего визита в Варшаву.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, ЕС, дипломати, миссия
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