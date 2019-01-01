Это плохо: в Евросоюзе шокированы неожиданным решением США

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Администрация американского лидера Дональда Трампа снизила дипломатический статус делегации Европейского Союза в Соединенных Штатах в конце года. Что интересно, официальный Вашингтон не сообщил о своем шаге Брюссель, передает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Своим решением, о котором ранее не было известно и не сообщалось, Государственный департамент США снизил дипломатический статус делегации ЕС в Вашингтоне от государства-члена международной организации.

"Мы точно не знаем, когда они это делали, потому что, очень уместно, они забыли сообщить об этом нам", — сказал в комментарии DW чиновник ЕС, знакомый с этим вопросом.

Отмечается, что в Брюсселе это решение было воспринято "плохо". Однако, стоит отметить, что официальный ответ ЕС пока не готов и все еще обсуждается.

"Делегация ЕС отметила, что вашингтонский посол не был приглашен на определенные события в конце прошлого года. Окончательное подтверждение понижение статуса европейцам предоставили чиновники, которые организовали государственные похороны президента Джорджа Буша-старшего", — сказано в сообщении.