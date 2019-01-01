Трамп: скоро войнам придет славный конец

Президент США Дональд Трамп признался, что недоволен тем, что Соединенные Штаты принимают участие в войнах, за которые им не платят – ни финансово, ни в плане военной помощи. Об этом он написал в своем Twitter, передает ONLINE.UA.

По его словам, вскоре подобным войнам придет конец.

"Бесконечным войнам, особенно тем, которые были решены из-за наших ошибок в суждениях много лет назад и где мы получаем мало финансовой или военной помощи от богатых стран, что получают большую выгоду от наших действий, скоро придет славный конец!", — написал Трамп.







Напомним, США не выведут свои войска с северо-востока Сирии, если Турция не откажется от наступления на сирийских курдов. Трамп будет защищать оппозиционных союзников в Сирии, он расценивает угрозу наступления на них Анкару как угрозу в адрес США. Про жесткий ультиматум США в адрес Турции сообщил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты и союзники по состоянию на 7 января разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.