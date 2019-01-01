Аналитики объяснили, почему РФ хочет "поглотить" Беларусь

Аналитики Bloomberg считают, что глава Кремля Владимир Путин ищет пути обеспечения своего дальнейшего воздействия путем создания более тесного союза с соседней Беларусью, передает ONLINE.UA.
По мнению экспертов, поскольку переход между российскими лидерами редко бывает гладким, Путин ищет пути сохранения собственной власти, в частности, путем объединения с Беларусью.
"Просто выйти на пенсию в 2024 году российский президент не может, поскольку не уверен в каких-либо гарантиях личной безопасности, которые мог бы предоставить его преемник, поэтому это делает белорусское соглашение особенно привлекательным", — сказано в сообщении.
"Сейчас у Путина есть возможность "агрессивно" давить на Беларусь благодаря налоговой реформе, которую проводят в РФ. В частности, Беларуси, которая беспошлинно покупает российскую нефть и экспортирует большую ее часть, взимая свои собственные пошлины, придется платить больше", — говорят аналитики.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко заявил, что Россия больше не братское государство для Беларуси.