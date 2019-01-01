Аналитики объяснили, почему РФ хочет "поглотить" Беларусь

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Аналитики Bloomberg считают, что глава Кремля Владимир Путин ищет пути обеспечения своего дальнейшего воздействия путем создания более тесного союза с соседней Беларусью, передает ONLINE.UA.

По мнению экспертов, поскольку переход между российскими лидерами редко бывает гладким, Путин ищет пути сохранения собственной власти, в частности, путем объединения с Беларусью.

"Просто выйти на пенсию в 2024 году российский президент не может, поскольку не уверен в каких-либо гарантиях личной безопасности, которые мог бы предоставить его преемник, поэтому это делает белорусское соглашение особенно привлекательным", — сказано в сообщении.

Как известно, еще 22 года назад предшественник Путина Борис Ельцин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали рамочный союзный договор. В издании добавляют, что версия документа 1999 года по сути описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой. Указано, что им будет управлять Высший государственный совет, возглавляемый президентами двух стран на основе ротации, "если они не согласятся иначе".

"Сейчас у Путина есть возможность "агрессивно" давить на Беларусь благодаря налоговой реформе, которую проводят в РФ. В частности, Беларуси, которая беспошлинно покупает российскую нефть и экспортирует большую ее часть, взимая свои собственные пошлины, придется платить больше", — говорят аналитики.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко заявил, что Россия больше не братское государство для Беларуси.