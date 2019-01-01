Компания Tesla удивила всех приятной новостью

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Компания Tesla приняла решение о снижении цен на все свои автомобили на две тысячи долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на отчет компании.

Указано, что на такой шаг руководство Tesla пошло в связи с сокращением федеральных налоговых льгот в США для покупателей электрокаров.Однако рынок такое решение компании воспринял неодобрительно — акции Tesla сразу упали на 10%. Впрочем, к закрытию торгов их стоимость выровнялась до 6,8%.

Напомним, накануне основатель компании Илон Маск объявил о строительстве завода Tesla в Шанхае.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Tesla Inc приобрела большой земельный участок в окрестностях Шанхая для строительства первого завода за пределами США.

Tesla Inc — американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины. Ориентированная на дизайн, изготовление и продажу электромобилей и компонентов к ним. Главный производственный объект — завод Tesla. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.Среди инвесторов компании — основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также один из основателей платежной системы PayPal Илон Маск.