Переговоры Трампа и Макрона - появились первые подробности

Переговоры Трампа и Макрона - появились первые подробности

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Еммануель Макрон та Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)
Президент США Дональд Трамп обсудил планы вывода американских войск из Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
"Лидеры обсудили приверженность обеих стран к уничтожению ИГИЛ, а также планы решительного, целенаправленного и скоординированного вывода американских войск из Сирии", — говорится в сообщении.
Они подтвердили, что любое дальнейшее использование химического оружия в Сирии недопустимо.
 
Отметим, что 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок.
Соединенные Штаты и союзники по состоянию на 7 января разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что турецкие власти хотят добиться того, чтобы США разоружили сирийских курдов, которые являются противниками Анкары, а также обеспечили воздушную и логистическую поддержку турецким войскам и союзным им силам сирийской оппозиции, что поможет Турции взять под свой контроль часть сирийских земель после ухода США.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Сирия, ИГИЛ
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