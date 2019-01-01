Переговоры Трампа и Макрона - появились первые подробности

Еммануель Макрон та Дональд Трамп (фото — commons.wikimedia.org)

Президент США Дональд Трамп обсудил планы вывода американских войск из Сирии с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Лидеры обсудили приверженность обеих стран к уничтожению ИГИЛ, а также планы решительного, целенаправленного и скоординированного вывода американских войск из Сирии", — говорится в сообщении.

Они подтвердили, что любое дальнейшее использование химического оружия в Сирии недопустимо.

Отметим, что 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок.

Соединенные Штаты и союзники по состоянию на 7 января разгромили 99% террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.