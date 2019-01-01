Серьезная ошибка: Эрдоган выдвинул команде Трампа громкие обвинения

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может принять недавние замечания советника по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа о том, что Анкара должна согласиться защищать курдских союзников Вашингтона в Сирии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.
Эрдоган, выступая перед членами своей партии в парламенте, заявил, что Джон Болтон сделал "серьезную ошибку", назвав новое условие для вывода 2 тысяч военных США по Сирии, и что Турция никогда не сможет пойти на компромисс в вопросе курдского ополчения YPG.
"Турция разгневанная поддержкой YPG со стороны США, которое рассматривает как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), что десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле. Анкара пообещала начать наступление на позиции YPG на севере Сирии", — сказано в сообщении.
Как известно, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.
Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами "Исламского государства" в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.
В США и в ЕС осудили Трампа за его решение по Сирии. Они назвали его подарком для Путина, которым президент США вручил российскому главе победу в холодной войне, которая была Путину не по зубам.
Как сообщал ONLINE.UA, против решения Трампа также выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что глубоко сожалеет об этом решении, так как Франция потеряет надежного союзника, но несмотря на это, оставит свои войска в Сирии, где еще не полностью уничтожены боевики ИГ.