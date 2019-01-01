Серьезная ошибка: Эрдоган выдвинул команде Трампа громкие обвинения

Реджеп Таїп Ердоган (фото -kremlin.ru)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может принять недавние замечания советника по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа о том, что Анкара должна согласиться защищать курдских союзников Вашингтона в Сирии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Эрдоган, выступая перед членами своей партии в парламенте, заявил, что Джон Болтон сделал "серьезную ошибку", назвав новое условие для вывода 2 тысяч военных США по Сирии, и что Турция никогда не сможет пойти на компромисс в вопросе курдского ополчения YPG.

"Турция разгневанная поддержкой YPG со стороны США, которое рассматривает как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), что десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле. Анкара пообещала начать наступление на позиции YPG на севере Сирии", — сказано в сообщении.

Как известно, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.