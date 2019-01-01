Джим Керри появился на публике с новой девушкой - фото

В этом году "Золотой глобус 2019" запомнился первым выходом на публику популярного актера Джима Керри со своей новой девушкой – Джинджер Гонзага. Что интересно, подруга голливудского комика является его коллегой по сериалу "Шучу" (Kidding) — она на 22 года моложе актера, передает ONLINE.UA.

Недавно представитель пары официально подтвердил, что актеры встречаются. Добавим, что это первые отношения, которые актер афиширует в течение последних трех лет.

Напомним, что в 2015 году девушка Джима Керри Катриона Уайт ушла из жизни, наглотавшись психотропных препаратов. Актер нелегко переживал потерю девушки, несмотря на то, что отношения пары никогда не были безоблачными.

Однако на красной дорожке кинопремии Джим не отпускал свою новую возлюбленную Джинджер и радостно позировал перед объективами фотографов с ней.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Джим Керри нарисовал и опубликовал в сети обложку журнала Time, на которой изображен американский лидер Дональд Трамп, который бьет маленького ребенка. Тем самым он показала правовые гарантии людей в США. Отметим, что актер постоянно критикует политику главы Белого дома.