В МИД сделали неутешительный прогноз относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украине не удастся вступить в Европейский Союз в перспективе ближайших пяти лет. Таким мнением он поделился в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.
"Такая Украина, как сейчас, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", — сказал министр.
По мнению украинского дипломата, вступление Украины в ЕС и НАТО — это вопрос среднесрочной перспективы.
"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два, — не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело как минимум на 30 лет — тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", — добавил министр.
Отметим, что ранее парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены Альянса поддержать стремление Украины и Грузии к вступлению в Организацию. В итоговой декларации весенней сессии НАТО сказано, что Украина и Грузия должны получить надежду на интеграцию.
Парламентарии обратились к лидерам стран-членов Альянса и призвали продемонстрировать единство на саммите, который состоится в июле, и продемонстрировать, что организация является надежной. Главными угрозами на сессии назвали терроризм и Россию.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО признали Россию ответственной за нарушения прав человека в Украине.