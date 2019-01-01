В МИД сделали неутешительный прогноз относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Фото: riafan.ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украине не удастся вступить в Европейский Союз в перспективе ближайших пяти лет. Таким мнением он поделился в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Такая Украина, как сейчас, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", — сказал министр.

По мнению украинского дипломата, вступление Украины в ЕС и НАТО — это вопрос среднесрочной перспективы.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два, — не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело как минимум на 30 лет — тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", — добавил министр.