Эрдоган сорвал встречу с советником Трампа: что случилось

Реджеп Таїп Ердоган (фото -kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, который отправился в турне по странам Ближнего Востока на фоне неопределенности политики Трампа по Сирии, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, встреча была запланирована на утро 8 января. Эрдоган отказался встречаться с чиновником Белого дома после того, как в воскресенье тот назвал условием вывода американских войск из Сирии гарантии безопасности для курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.

"Мы очень скоро мобилизуем силы для ликвидации террористических организаций в Сирии... Если есть другие террористы, которые попытаются вмешаться в наше наступление, то мы также должны их устранить", — сказал Эрдоган, намекнув на силы сирийских курдов, который он хочет оттеснить от турецкой границы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее американские сенаторы жестко раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Они утверждают, что это угрожает безопасности США, а также придает смелости ИГИЛ.